Кремль не воспринимает сообщения различных СМИ о ходе голосования по поправкам в Конституцию как «правду в первой инстанции», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на вопрос журналистов, устраивает ли Кремль формат голосования, которое в некоторых случаях проходит прямо во дворах на лавочках или из багажников автомобилей. Песков также предложил проверять, не являются ли эти сообщения фейком.

«Я не уверен, что это соответствует действительности. В данном случае отказываемся воспринимать публикации в каких-то интернет-ресурсах как правду в первой инстанции. К сожалению, больше поводов воспринимать это как неправду, — сказал представитель Кремля. — Даже если это так, все форматы голосования, которые доступны для граждан, известны в ЦИК… На лавочке или не на лавочке, здесь главное — соответствует это закону или не соответствует».