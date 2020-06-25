В 2008 году Владимир Путин не хотел менять Конституцию. Что изменилось сейчас? Объясняет Дмитрий Песков, а мы пытаемся понять его логику

Антон Новодережкин / ТАСС / Vida Press

«Коммерсант FM»: Владимир Путин ранее говорил, что российская система не авторитарная. В качестве самого яркого примера называл свое решение уйти на вторые позиции после двух президентских сроков. Цитирую его слова: «Если бы я считал, что тоталитарная и авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, я бы просто изменил Конституцию». Он сказал это в 2012 году, а речь шла о 2008-м. Прошли годы, сегодня первый день голосования об изменении Конституции. Хотелось бы понять, что за это время поменялось в стране или, может быть, в убеждениях Владимира Путина. Что заставило все-таки менять основной закон и по-другому подойти к возможности баллотироваться после очередных двух сроков?

Дмитрий Песков: Смотрите. Во-первых, конечно, очень важны нюансы, которые вы в своем вопросе опустили. Он говорил непосредственно про 2008-й год, он говорил о существовавшей тогда такой эвентуальной возможности инициировать вопрос об изменении Конституции. Уровень поддержки президента, который существовал тогда, и уровень доверия к нему населения тогда — ну, собственно, ровно как и сейчас — он является, скажем так, хорошим индикатором того, что инициатива президента тогда получила бы массовую поддержку. Это очень легко можно так ретроспективно спрогнозировать. Ну, конечно, история не знает сослагательного наклонения. Сейчас ситуация другая. Сейчас акцент делается именно на тех поправках, которые а) укрепляют суверенитет страны; б) укрепляют социальный характер нашего государства. Вы знаете, что в действующей Конституции есть положение о социальном характере нашего государства, но этот принцип краеугольный получает дальнейшие, так сказать, подпорки очень важные. И еще более укрепляются ряд других поправок, связанных и с детьми, и с животными, и так далее и тому подобное. Которые, собственно, вносят в Конституцию те акценты, которые выходят со временем на передний план и которые являются наиболее важными для граждан, как это проявилось в ходе общественного обсуждения и общественного формулирования этих поправок.

«Коммерсант FM»: Но раз важны другие поправки, зачем тогда вот эта поправка про возможность баллотироваться снова?

Дмитрий Песков: Это была инициатива депутата Валентины Терешковой, вы знаете об этом. Она была поддержана. Она аргументирована тем, что после внесения всего пакета поправок, естественно, президент должен иметь возможность при существовании такого намерения дальше избираться. Вот и все.

«Коммерсант FM»: То есть разница между 2008 и 2020 годом, получается, в том, что Конституция правится более масштабно?

Дмитрий Песков: Ну, более субстантивные поправки. Раз. И потом все-таки здесь, скажем так, предтечей всего в этом году был именно набор поправок, сущностей по Конституции, которые вместе с тем не меняют сердцевину основного закона. А уже потом последовала депутатская инициатива о возможности для президента снова баллотироваться. Вот, а тогда речь шла, собственно, только о возможности баллотироваться. И как таковую возможность баллотироваться в среднесрочной перспективе тогда Путин, как вы знаете, абсолютно отверг.

Если мы правильно поняли логику Дмитрия Пескова, то просто продлять полномочия президента — это плохо, а если при этом переписать половину Конституции — совсем другое дело.