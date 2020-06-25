В Москве на параде Победы задержали срочника, разбившего стекло машины ФСО

Во время парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня был задержан солдат-срочник, разбивший автоматом стекло у припаркованной машины ФСО. Об этом в эфире своей программы «Соловьев Live» рассказал журналист Владимир Соловьев.

Он продемонстрировал фото поврежденной машины и объяснительную срочника. В ней говорится, что солдату показалось, будто его облучают из машины, поэтому он решил разбить в ней стекло. По словам Соловьева, задержанному просто «напекло голову и он несколько потерял контроль над собой».

По данным телеграм-канала 112, срочника зовут Никита Ерошенко, он родом из Калуги и должен был участвовать в параде Победы в основном строю, но был переведен в резерв, когда «начал кричать, что ненавидит сотрудников ФСБ». В отношении солдата возбудят уголовное дело, пишет 112, не уточняя статью.