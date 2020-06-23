Москалькова: пикет нельзя рассматривать как митинг даже во время пандемии

Одиночное пикетирование, даже в условиях пандемии коронавируса, не может рассматриваться как массовое мероприятие. Об этом заявила уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова на видеоконференции с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. Таким образом она прокомментировала задержание муниципального депутата и журналиста Ильи Азара.

«Возник спор о статусе пикетирования во время пандемии. И мы высказали свою точку зрения на счет пикетирования: закон должен соблюдаться в том его понимании, в котором авторы его закрепили в законе и как подписал президент. И здесь не может быть отступлений, и пикет не может рассматриваться как митинг», — цитирует ее слова «Интерфакс».

Илья Азар был задержан 26 мая у здания МВД в Москве на пикете в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Журналисту назначили 15 суток административного ареста, но впоследствии сократили этот срок до 10 суток.

После задержания Азара его коллеги, журналисты, депутаты и активисты стали устраивать одиночные пикеты в его поддержку. Их массово задерживала полиция, а суды присуждали штрафы за нарушение правил проведения массовых публичных мероприятий.

За одиночные пикеты во время карантина также задерживали представителей адвокатского сообщества. Полиция продолжает задерживать пикетчиков и после снятия карантина — например, протестующих против приговора по делу «Сети».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, не нарушаются ли конституционные права протестующих на одиночные пикеты, рекомендовал обращаться за аргументацией в МВД.