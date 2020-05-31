В Москве на одиночных пикетах у здания СК задержали адвокатов

Несколько адвокатов и активистов задержаны у здания Следственного комитета в Москве, сообщает «ОВД-Инфо».

Среди задержанных — адвокаты Даниил Берман, Александр Редькин, Дмитрий Захватов, автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов, активист Сергей Десницкий, автор телеграм-канала «Avtozak LIVE» Максим Кондратьев, а также координатор юридической помощи «ОВД-Инфо» Екатерина Селезнева.

Адвокаты вышли с одиночными пикетами в поддержку своих коллег Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой из Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в применении насилия в отношении полицейских.

Всем задержанным вменяют нарушение режима самоизоляции.

31 мая отмечается День российской адвокатуры.