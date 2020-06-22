В Москве на акции против приговоров по делу «Сети» задержали больше 20 человек

Обновлено. Число задержанных превысило 20 человек.

В Москве около здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты против приговоров по делу «Сети». Об этом сообщает «МБХ медиа».

Полиция практически сразу начала задерживать протестующих. По последним данным «ОВД-Инфо», задержаны не менее 15 человек. Среди них не меньше шести активистов движения «Гражданское общество», которое организовало акцию.

Как отмечает «МБХ медиа», полицейские задерживали не только тех, кто стоял в пикете, но и тех, кто что-то выкрикивал или просто находился рядом.

22 июня суд в Петербурге приговорил фигурантов Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова к 5,5 и 7 годам лишения свободы соответственно.

После вынесения приговора возле здания суда были задержаны около 30 активистов, поддерживающих осужденных.