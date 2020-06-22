В Москве на акции против приговоров по делу «Сети» задержали больше 20 человек
Источник: МБХ медиа
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Обновлено. Число задержанных превысило 20 человек.
В Москве около здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты против приговоров по делу «Сети». Об этом сообщает «МБХ медиа».
Полиция практически сразу начала задерживать протестующих. По последним данным «ОВД-Инфо», задержаны не менее 15 человек. Среди них не меньше шести активистов движения «Гражданское общество», которое организовало акцию.
Как отмечает «МБХ медиа», полицейские задерживали не только тех, кто стоял в пикете, но и тех, кто что-то выкрикивал или просто находился рядом.
22 июня суд в Петербурге приговорил фигурантов дела «Сети» Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова к 5,5 и 7 годам лишения свободы соответственно.
После вынесения приговора возле здания суда были задержаны около 30 активистов, поддерживающих осужденных.