В Петербурге после приговора по делу «Сети» начались задержания

В Петербурге у здания 2-го Западного окружного военного суда, где 22 июня вынесли приговор двоим фигурантам дела «Сети» начались задержания.

Как передает корреспондент «Медузы», задержаны около 20 человек.

Всего у здания суда собрались около полусотни человек и 30 сотрудников ОМОН.

Военный суд приговорил программиста Виктора Филинкова и промышленного альпиниста Юлия Бояршинова к семи и пяти с половиной годам колонии соответственно. Их признали виновными в участии в террористическом сообществе, отдельно Бояршинова — в незаконном хранении взрывчатки.