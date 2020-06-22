Суд приговорил двоих фигурантов петербургского дела «Сети» к семи и пяти с половиной годам колонии

2-й Западный окружной военный суд в Петербурге вынес приговор двоим фигурантам дела — 25-летнему программисту Виктору Филинкову и 28-летнему промышленному альпинисту Юлию Бояршинову.

Филинкова приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, Бояршинова — к пяти с половиной годам, сообщает корреспондент «Медузы». Их признали виновными в участии в террористическом сообществе, отдельно Бояршинова — в незаконном хранении взрывчатки.

После оглашения приговора сторонники фигурантов, собравшиеся возле здания суда, стали выкрикивать «Позор».

Прокурор ранее просил для Филинкова девять лет колонии, для Бояршинова — шесть лет.

Виктор Филинков отрицал вину. Он говорил, что дал признательные показания под пытками. Бояршинов вину признал.

В феврале знакомый пензенских фигурантов дела «Сети» Алексей Полтавец рассказал «Медузе», что вместе с одним из осужденных Максимом Иванкиным в 2017 году убил их общих знакомых Екатерину Левченко и Артема Дорофеева. В начале марта останки Левченко нашли в лесу в Рязанской области, недалеко от места убийства Дорофеева. 12 марта дела об их убийстве объединили и передали в центральный аппарат СК.