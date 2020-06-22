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У здания суда в Петербурге, где выносили приговор по делу «Сети», задержаны около 30 человек

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Суд в Петербурге 22 июня вынес приговор двоим фигурантам дела «Сети» — 25-летнему программисту Виктору Филинкову и 28-летнему промышленному альпинисту Юлию Бояршинову. Филинков приговорен к семи годам заключения, Бояршинов — к пяти с половиной годам. После приговора, который был встречен криками «Позор!», у здания суда полиция начала задерживать сочувствующих фигурантам дела. Всего задержаны около 30 человек, включая Яну Сахипову, жену Юлия Бояршинова.
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