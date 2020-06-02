Задержания на пикетах в поддержку Ильи Азара. Москва, 29 мая Евгений Фельдман для «Медузы»

«Эхо Москвы»: Сначала спрошу о пикетах, которые проходят в Москве. Обратили ли внимание в Кремле, что начали задерживать за одиночные пикеты? Насколько считают, что здесь нарушены или не нарушены права граждан, потому что Конституция Российской Федерации в любой ее редакции гарантирует право на одиночные пикеты без всяких согласований?

Дмитрий Песков: Я никак не комментирую это. Просто не располагаю точными данными о причинах задержаний и так далее. Поэтому я не имею возможности комментировать.

«Эхо Москвы»: А президент в курсе этой ситуации? Он пытался как-то понять-разобраться, что происходит?

Дмитрий Песков: Безусловно, президенту докладывается обо всем. В том числе и об этом.

«Эхо Москвы»: Но какое-то мнение его вы не готовы огласить?

Дмитрий Песков: Никак нет.

«Эхо Москвы»: Тогда еще один вопрос. В связи с полицейским беспределом, который был в США, вы наверняка видите, что все страны, в том числе российские СМИ, говорят об этом очень много, любые происшествия с полицейскими вызывают тоже определенный общественный резонанс. Вот как раз в Екатеринбурге полицейские застрелили человека, который украл пару рулонов обоев из магазина. Теперь, после того, как это стало главной повесткой во всем мире, следят ли как-то по особому в Кремле за такими преступлениями и считают ли, что здесь есть какая-то угроза общественным настроениям, и стоит ли уделить какое-то особое внимание отношениям полицейских и тех, кого они задерживают, даже из-за преступлений?

Дмитрий Песков: Первое, мы с вами, к сожалению, не располагаем деталями этого происшествия в Екатеринбурге. Мы не знаем с вами доподлинно, что там произошло. И не зная, каким-то образом это обсуждать или комментировать было бы неверно. Второе, я не соглашусь с вами, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла общественной жизни США, имеют отношение к нашей повестке дня. У нас своя повестка дня. И слава богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит. Слава богу.

«Эхо Москвы»: То есть так или иначе, скажем так, превышение полномочий полицейскими не является сейчас какой-то темой особого внимания Кремля?

Дмитрий Песков: Нет. Превышение полномочий полицейскими — это тема, которая строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями. Но я не могу с вами согласиться, что эта тема сейчас настолько остра в нашей стране. Слава богу, нет.

«Эхо Москвы»: Как раз на фоне тех сообщений, что приходят из США, может быть особое внимание уделено? Только это хочу уточнить.

Дмитрий Песков: Нет, никаких параллелей мы здесь не видим.