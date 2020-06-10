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Почему МВД считает одиночные пикеты публичным мероприятием. Цитата
12:56, 10 июня 2020
Источник: Meduza
Полиция составила протоколы об участии в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) на координаторов «Открытой России» Татьяну Усманову и Алину Данилину за одиночные пикеты у здания ГУ МВД по Москве в поддержку арестованного журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Полиция сочла, что пикеты были объединены общей идеей, поэтому их можно считать за одно мероприятие, а оно, в свою очередь, требует согласования. В протоколе полицейские ссылались на соответствующие
разъяснения
Верховного суда от 2018 года.
Фото в анонсе: Евгений Фельдман для «Медузы»
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