По состоянию на утро 22 июня в России зарегистрировали 7600 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 128 случаев меньше, чем день назад.

Всего в России с начала эпидемии коронавирус выявили у 592 280 человек, сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее число заболевших выявили в Москве (+1068 за сутки), Подмосковье (+506), ХМАО (+295), Нижегородской области (+219), Петербурге (+217), Воронежской (+199), Свердловской (+197) и Иркутской (+194) областях.

За минувшие сутки умерли еще 95 человек — это минимальное значение с 25 мая, когда умерли 92 человека. В Москве за день скончались 20 человек — это минимальный прирост с 17 апреля. С начала распространения коронавируса в России умерли 8206 человек.

За сутки выздоровели 4705 человек, с начала эпидемии — 344 416 человек.

За день в России, по данным Роспотребнадзора, провели 291 тысячу тестов на коронавирус. За все время в России провели свыше 17,2 миллиона тестов.