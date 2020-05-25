В России выявлены 8946 новых случаев COVID-19. Всего заболели более 350 тысяч человек

По состоянию на утро 25 мая в России зарегистрированы 8946 новых случаев коронавирусной инфекции — это на 347 человек больше, чем днем ранее. В общей сложности инфицированы 353 427 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+2560 человек за последние сутки), Московской области (+831), Санкт-Петербурге (+374), Свердловской (+279) и Нижегородской (+229) областях.

За сутки скончались 92 пациента с COVID-19, с начала распространения коронавируса в России умерли 3633 человека.

Выздоровели 118 798 человек (+5499 человек за последние сутки).

В стране проведены более 8,9 миллиона лабораторных исследований на наличие COVID-19 (+260 тысяч тестов за последние сутки).