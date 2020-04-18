В Москве от коронавирусной инфекции за сутки умер 21 человек
Источник: Коронавирус. Оперштаб Москвы
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За сутки 17 апреля в Москве от COVID-19 умер 21 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Возраст умерших — от 34 лет до 91 года. Как подчеркнули в оперштабе, большинство из них имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени.
Всего с начала эпидемии в Москве от коронавирусной инфекции умерли 148 человек.