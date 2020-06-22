Участников акций солидарности с политиками и активистами, задержанными во время президентской избирательной кампании в Белоруссии, наказывают крупными штрафами. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

Суды над участниками акций проходят как в Минске, так и в регионах Белоруссии. Их судят, в основном, по административным статьям о нарушении порядка массовых мероприятий (23.34 КоАП РБ) и неповиновении распоряжению сотрудников милиции (23.4 КоАП РБ).

Отдельным участникам акций назначают административный арест, но большинство получает штрафы. В регионах их размер составляет от 108 до 945 рублей (45-398 долларов), в Минске — от 405 до 1350 рублей (170-568 долларов).

На прошлой неделе в Минске и многих других городах Белоруссии прошли акции в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. Люди протестовали, выстраиваясь в живые цепи.

Самые массовые задержания протестующих прошли 19 июня. Только в этот день, по данным правозащитного центра «Весна», были задержаны не менее 150 человек. Среди них были в том числе журналисты.