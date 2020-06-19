Пассажирам «Аэрофлота» разрешат проголосовать за поправки в Конституцию в аэропорту Шереметьево

Пассажиры «Аэрофлота» смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию прямо в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила сама авиакомпания.

Для голосования нужно будет подать заявление о включении в список «Мобильный избиратель» и указать номер участка для голосования 4235. Он будет находиться в зале прилета терминала B.

В авиакомпании не уточнили, как на участке будут проверять, что голосующие являются пассажирами «Аэрофлота».

В СМИ и в интернете в последние недели регулярно появляются сообщения, свидетельствующие о том, что в Москве власти пытаются разнообразными способами обеспечить высокую явку на голосование. От сотрудников бюджетных организаций требуют записываться на голосование и приводить знакомых в том числе под угрозой увольнения.