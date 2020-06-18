Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, подавший в суд на Путина

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Эту информацию РИА Новости подтвердил нынешний руководитель республики Олег Николаев.

Игнатьеву было 58 лет. По словам источника «Интерфакса», у него был коронавирус.

Ранее сообщалось, что Игнатьев в начале мая попал в больницу в Петербурге. Он был госпитализировал с двусторонней пневмонией и находился на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Михаил Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010 года. В январе 2020 года Владимир Путин уволил его «в связи с утратой доверия». Игнатьев подал на президента в суд, пытаясь оспорить увольнение.

Отстранение Игнатьева от должности последовало после двух скандалов с его участием. Сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть, а позже на публичном мероприятии заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной машины.