Верховный суд назначил заседание по иску бывшего главы Чувашии к Путину на 30 июня

Верховный суд РФ назначил на 30 июня заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину, следует из карточки дела.

Игнатьев оспаривает президентский указ о его отставке с поста главы региона. Иск принят к производству 21 мая.

Путин уволил Игнатьева «в связи с утратой доверия» в январе 2020 года. Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010-го.

Отставке предшествовало два скандала. Так, говоря о якобы заказных материалах в прессе, чиновник сказал, что журналистов и блогеров, публикующих такие тексты, надо «мочить». До этого Игнатьев на церемонии передачи спасателям новых пожарных машин заставил сотрудника МЧС несколько раз подпрыгнуть за ключами.