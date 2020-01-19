«Надо их мочить, как в народе говорят». Глава Чувашии высказался о журналистах, критикующих власть
Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть, пишет «Правда ПФО». Внимание на публикацию обратила «Медиазона».
По словам Игнатьева, после «заказных» публикаций о том, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке» местным властям приходится разбираться с «неспокойной ситуацией» и митингами.
«Поэтому нужно четко обозначить — Надо их [журналистов и блогеров] мочить, как в народе говорят», — сказал глава республики, выступая на мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах.
Надо мочить. Рассказывать. откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает.