Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, подавший в суд на Путина, попал в больницу с двусторонней пневмонией

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, сообщил источник «Коммерсанта».

Игнатьев в тяжелом состоянии, у него высокий процент поражения легких. Он находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Связана ли его пневмония с коронавирусом, «Коммерсант» не уточняет.

В свою очередь Mash пишет, что Игнатьев еще с начала мая находится в медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Его госпитализировали с воспалением легких, которое «усугубило сердечную недостаточность». Сейчас, по данным Mash, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Михаил Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010 года. В январе 2020 года Владимир Путин уволил его «в связи с утратой доверия». 20 мая Игнатьев подал к Путину иск в Верховный суд, пытаясь оспорить увольнение.

Отстранение Игнатьева от должности последовало после двух скандалов с его участием. Сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть, а позже на протокольном мероприятии заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной машины.