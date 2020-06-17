Глава ВОЗ назвал «научным прорывом» лечение коронавируса дексаметазоном

Всемирная организация здравоохранения считает научным прорывом британское исследование о применении дексаметазона для лечения пациентов с тяжелыми формами коронавируса.

«Это первый препарат, продемонстрировавший снижение уровня смертности среди пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многих врачей и пациентов в Великобритании, внесших свой вклад в этот спасительный научный прорыв», — говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Согласно первым результатам исследования, дексаметазон позволил сократить риск смертности пациентов на ИВЛ на треть, а пациентов на кислородном лечении — на 20%.

Дексаметазон — это стероидный препарат, используемый с 1960-х годов как противовоспалительное средство, а также при лечении некоторых видов рака. Исследование препарата при лечении коронавируса проводилось с марта в Оксфорде.

В начале июня российский Минздрав зарегистрировал два отечественных препарата для лечения коронавирусной инфекции — «Авифавир» и «Левилимаб». Кроме того, ведомство разрешило первые испытания российской вакцины от COVID-19. Их начнет проводить с 17 июня Национальный центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, промышленное производство вакцины может начаться уже в сентябре.