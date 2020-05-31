Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса. В продажу он не поступит

Минздрав РФ зарегистрировал первый российский лекарственный препарат «Авифавир» для лечения коронавируса. Об этом объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), выпустивший лекарство совместно с группой компаний «ХимРар».

«„Авифавир“ — первый российский препарат прямого противовирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях и нарушающий механизмы размножения коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа», — говорится в пресс-релизе РФПИ.

В комментарии «Интерфаксу» представители фонда добавили, что «Авифавир» не поступит в свободную продажу в аптеках. Лекарство может применяться только в госпиталях под наблюдением врача. Кроме того, препарат категорически запрещен к применению беременными женщинами и в период планирования семьи, отметили в РФПИ.