Минздрав зарегистрировал препарат для лечения тяжелых форм коронавируса

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало по ускоренной процедуре второе лекарственное средство для лечения коронавирусной инфекции — это препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»).

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», — говорится в пресс-релизе ведомства.

На прошлой неделе Минздрав выдал первое регистрационное удостоверение отечественному препарату «Авифавир» для лечения COVID-19. В основе этого лекарства — действующее вещество фавипиравир. С 2014 года его используют в Японии как противовирусное средство при гриппе.