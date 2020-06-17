В твиттере появилась возможность публиковать голосовые сообщения. Длительностью максимум 140 секунд

Пользователи твиттера получили возможность публиковать твиты в виде голосовых сообщений. Об этом сообщается в блоге компании.

Чтобы наговорить голосовой твит, нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн. Длительность каждого сообщения должна составлять максимум 140 секунд. Если голосовой твит будет длится дольше, платформа автоматически разобьет его на несколько записей и создаст из них тред.

«Иногда недостаточно, и некоторые нюансы разговорной речи могут потеряться при переводе в текст. С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование твиттера более человечным, — ваш собственный голос», — говорится в блоге компании.

Пока новая функция доступна ограниченному числу пользователей твиттера, которые используют устройства с iOS. В ближайшие недели ею смогут воспользоваться все пользователи с iOS. Когда возможность записывать голосовые твиты будет расширена на другие платформы, не уточняется.