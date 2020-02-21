В твиттере под сообщениями общественных деятелей и политиков в ближайшее время могут появиться предупреждения, что они содержат некорректную или фейковую информацию. Об этом пишет NBC News.

Изображения с примерами того, как могут выглядеть такие дисклеймеры, в последние дни распространились в интернете: предупреждения написаны на ярко-оранжевом фоне; в них говорится о том, что твит содержит «вредную дезинформацию» и что из-за этого частота его показов будет снижена.

Судя по скриншотам, под предупреждением будут расположены твиты верифицированных администрацией Twitter фактчекеров, журналистов и других пользователей, которые получат соответствующие права по аналогии с «Википедией». В них будут содержаться комментарии, поясняющие, что именно в оригинальном твите является ложью.

Компания Twitter признала подлинность скриншотов, но подчеркнула, что это лишь один из вариантов для борьбы с дезинформацией, которые сейчас тестируются. Сроки введения новых функций в компании также не уточнили. При этом в Twitter отметили, что рассматривают дезинформацию как «критическую проблему» сообщества.

В начале февраля администрация Twitter сообщила о другом нововведении, которое поможет бороться с дезинформацией — соцсеть будет маркировать фейковые видеозаписи и фото, которые могут причинить вред пользователям. Это будет делаться автоматически: соцсеть будет учитывать сопровождающий текст твита, а также изменение структуры контента — в частности, наложение субтитров или вставку дополнительных кадров в оригинальное видео. Такая модерация появится с 5 марта.

Twitter усилил борьбу с фейковыми сообщениями на фоне старта предвыборной кампании в США. Компания в последние годы подвергалась критике, что во время предыдущих выборов президента не уделила должного внимания борьбе с дезинформацией: тогда было опубликовано 10 миллионов твитов, которые, как считают власти США, были частью кампании России по вмешательству в выборы. В общей сложности их увидели 1,4 миллиона пользователей соцсети.

Григорий Левченко