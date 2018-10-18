Twitter опубликовал полный архив твитов, связанных с «фабрикой троллей»

Twitter опубликовал полный архив твитов, написанных с 3841 аккаунта, которые предположительны связаны с .

Общий размер архива составляет 300 гигабайт, он содержит 10 миллионов твитов и более 2 миллионов изображений и видео. Помимо публикаций с аккаунтов «фабрики троллей» туда вошли публикации с 770 аккаунтов из Ирана, которые также могут быть связаны с кампанией по вмешательству в выборы президента США.

РБК, исследовавший архив, отмечает, что больше всего сообщений аккаунты «фабрики троллей» написали в 2015 году — три миллиона. Наибольшее число аккаунтов создавалось в августе 2013 года и в мае 2014 года.