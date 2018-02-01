Сообщения «фабрики троллей» увидели 1,4 миллиона пользователей твиттера в США

Компания Twitter уведомила 1,4 миллиона своих пользователей в США о том, что они тем или иным образом взаимодействовали с аккаунтами, потенциально связанными с так называемой «фабрикой троллей» — российским «Агентством интернет-исследований».

Предупреждение по электронной почте получили все, кто был подписан на любой из 3814 выявленных аккаунтов «фабрики троллей», или ретвитил, цитировал, отвечал, упоминал и добавлял в избранное контент этих учетных записей.

Ранее компания сообщала, что выявила 677 тысяч пользователей, которых затронула деятельность «фабрики троллей».