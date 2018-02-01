Сообщения «фабрики троллей» увидели 1,4 миллиона пользователей твиттера в США

Twitter
12:26, 1 февраля 2018
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Компания Twitter уведомила 1,4 миллиона своих пользователей в США о том, что они тем или иным образом взаимодействовали с аккаунтами, потенциально связанными с так называемой «фабрикой троллей» — российским «Агентством интернет-исследований».

Предупреждение по электронной почте получили все, кто был подписан на любой из 3814 выявленных аккаунтов «фабрики троллей», или ретвитил, цитировал, отвечал, упоминал и добавлял в избранное контент этих учетных записей.

Ранее компания сообщала, что выявила 677 тысяч пользователей, которых затронула деятельность «фабрики троллей».

Рассылая уведомления, мы стремимся повысить общественную осведомленность и взаимодействие по этим важным вопросам, а также обеспечить большую прозрачность для наших пользователей.

Twitter
«Агентство интернет-исследований», чьи сотрудники за деньги пишут в интернете посты и комментарии о политике, связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В СМИ он упоминается как «повар Путина» и спонсор частной военной компании «Вагнер».
В США «фабрику троллей» считают одним из элементов кампании по вмешательству в выборы президента США 2016 года, якобы организованной в России.
По данным Twitter, 3814 аккаунтов «фабрики троллей» написали почти 176 тысяч твитов, в 8,4% из которых шла речь об американских выборах. В Facebook посты «фабрики троллей» об американской политике увидели 126 миллионов пользователей.
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