Twitter борется с «русскими троллями». Пострадали болгары

Пользователи Twitter из Болгарии пожаловались на блокировки их аккаунтов без видимой причины. Как предполагает издание The Verge, это связано с попытками платформы разобраться с «русскими троллями».

В середине мая Twitter объявил, что намерен более активно бороться с троллями. После этого, пишет The Verge, появилось «большое» количество «несчастных» пользователей, столкнувшихся с немотивированными блокировками.

Twitter присылает таким пользователям уведомления, в которых говорится, что их аккаунты «проявили автоматизированное поведение», а это запрещено правилами сервиса. Чтобы вернуть доступ над профилем, нужно пройти капчу и привязать свой номер телефона.

И аз имах удоволствието да ми бъде заключен акаунта и то след като се включих по темата с отговор към @inkscar Досадно, @Twitter pic.twitter.com/qXNwl3VQ6S — Denitsa Hristova (@Lokumena) May 21, 2018

Что именно становится причиной блокировок, неясно. Но пользователи предполагают, что твиттер считает вредоносными аккаунты, которые в твите, написанном кириллицей, упоминают какой-нибудь крупный аккаунт (например, @YouTube). У пользователей, которые отвечают на такие твиты, шанс оказаться заблокированными еще выше.

Среди аккаунтов, пострадавших от действий Twitter, оказались те, что были созданы еще в 2009 году и имели несколько тысяч подписчиков. Некоторые профили не удаляются, но другие пользователи не видят их твиты.

Дам... може би търсеният ефект е някои диалози да изглеждат монолози#tweetunavailable pic.twitter.com/TQhK5kCLjy — Sensum ☯️ (@vonegat) May 21, 2018

«Самое очевидное объяснение в том, что Twitter улучшил свои алгоритмы для борьбы с русскими ботами и троллями, — пишет The Verge. — А так как русские используют кириллицу, само ее использование воспринимается как красный флаг».

Еще в 2017 году журналист Майкл Трейси отмечал, что по внутренним критериям Twitter аккаунты, которые были созданы из России, привязаны к российскому телефонному номеру или используют кириллицу, могут быть отнесены к аккаунтам, связанным с российскими властями.

Представители Twitter сообщили The Verge, что примут все необходимые шаги, чтобы разрешить проблему с блокировкой невинных болгарских пользователей.