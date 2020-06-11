Amazon на год запретила полиции США использовать свою технологию по распознаванию лиц

Корпорация Amazon на один год запретила полицейским департаментам США использовать технологию Amazon Rekognition, которая позволяет среди прочего распознавать лица.

Компания отметила, что организации, которые занимаются розыском детей, спасением жертв торговли людьми, воссоединением пропавших людей с их семьями, смогут продолжить использовать технологию.

В Amazon подчеркнули, что ранее выступали за то, чтобы на уровне правительства ввести более строгие правила, регулирующие использование технологии распознавания лиц. В компании считают, что годичный мораторий даст Конгрессу США достаточно времени, чтобы подготовить такие правила.

Amazon ввела запрет на фоне опасений правозащитников, что технологии распознавания лиц могут быть предвзяты к чернокожим, сообщает BBC News.

8 июня компания IBM отказалась от разработки программного обеспечения для распознавания лиц и любых других технологий, которые используют «для массового наблюдения, и нарушения базовых прав и свобод человека».

С 26 мая в США проходят массовые протесты против полицейского насилия и расовой дискриминации из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе. В убийстве и причастности к нему обвинили четверых полицейских.