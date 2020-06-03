Всем бывшим полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда, предъявили обвинения

Власти американского штата Миннесота предъявили обвинения троим бывшим полицейским, которых считают причастными к смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на материалы суда.

37-летний Томас Лейн, 26-летний Александер Куэнг и 34-летний Ту Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Куэнг арестован, двое других пока на свободе, суд выдал ордера на их арест.

Бывшему полицейскому Дереку Чавену, который девять минут стоял коленом на шее Джорджа Флойда, предъявили обвинения в убийстве второй степени. Он находится под стражей.

Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе, крупнейшем городе Миннесоты. Полицейские задержали его после того, как продавец в супермаркете заподозрил, что Флойд расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Один из полицейских, Дерек Чавен, прижал шею лежащего подозреваемого коленом к земле, у Флойда возникли трудности с дыханием, он потерял сознание, после чего умер в больнице.

С 26 мая в США проходят массовые протесты против полицейского насилия и расизма. Во время некоторых акций протеста люди жгут машины и грабят магазины.