IBM отказалась от разработки систем распознавания лиц на фоне протестов против полицейского произвола

Компания IBM больше не будет разрабатывать и продавать программное обеспечение для распознавания лиц. Об этом сообщил генеральный директор компании Арвинд Кришна.

В IBM заявили, что отказываются работать с любыми технологиями, используемыми «для массового наблюдения и нарушения базовых прав и свобод человека». Компания также призвала начать общенациональный диалог о том, как следует применять современные технологии распознавания лиц в работе правоохранительных органов.

В США с конца мая продолжаются общенациональные акции протеста против произвола полиции. Поводом для их начала стала гибель при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.