Словарь Merriam-Webster изменит определение расизма

Словарь английского языка Merriam-Webster изменит определение слова «расизм», сообщил CNN главный редактор словаря Питер Соколовски.

Такое решение словарь принял после переписки с Кеннеди Митчем из Миссури.

Актуальное определение расизма в словаре звучит так: «Вера в то, что раса — это главный определяющий фактор человеческих черт и способностей и в то, что расовые различия порождают превосходство той или иной расы».

Митчем написала в редакцию Merriam-Webster письмо с просьбой уточнить, что расизм — системное проявление ненависти, а не просто предубеждение. Редакторы согласились.

Соколовски в беседе с CNN отметил, что словарь также определяет расизм как «доктрину или политическую программу», а также «политическую или социальную систему», основанную на расистских допущениях.

Он пояснил, что печатная версия словаря использует короткое определение, поскольку в книгу нужно вместить «много слов». В случае с онлайн-словарями ограничения нет. Merriam-Webster обновляется два-три раза в год, вероятно, обновленное определение расизма выйдет со следующим обновлением, добавил Соколовски.

Решение Merriam-Webster совпало с протестами в США из-за полицейского насилия и расизма. Они начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали полицейские. Флойд умер в больнице в конце мая.

Обвинения из-за гибели Флойда предъявили четверым теперь уже бывшим полицейским. В частности, Дерека Шовина, который почти девять минут стоял коленом на шее Флойда, обвинили в убийстве без умысла (по такой статье ему грозит до 40 лет лишения свободы).