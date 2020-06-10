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В Хьюстоне прошли похороны Джорджа Флойда. Проститься с ним пришли тысячи человек

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В Хьюстоне прошли похороны Джорджа Флойда — афроамериканца, погибшего при задержании полицией в Миннеаполисе. Смерть Флойда вызвала акции протеста против расизма и произвола полиции во всем мире. На траурной церемонии в хьюстонской церкви выступил в числе прочих кандидат в президенты США Джо Байден. Церемонию транслировали в прямом эфире все крупные американские телеканалы. На кладбище катафалк с гробом Флойда провожали тысячи человек.
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