Иранца приговорили к смертной казни по обвинению в шпионаже за генералом Сулеймани. Генерал был убит по приказу Трампа

Гражданин Ирана Махмуд Мусави-Маджд приговорен к смертной казни по делу об убийстве генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает Reuters.

Осужденный был одним из шпионов ЦРУ и «Моссада» и передавал им информацию о местонахождении Сулеймани, заявил представитель Верховного суда Ирана. Он не уточнил, был ли Мусави-Маджд именно тем человеком, кто передал США и Израилю сведения, которые привели к гибели генерала.

Обновлено. Позже власти Ирана заявили, что Мусави-Маджд был арестован еще в 2018 году, а его дело не связано с убийством Сулеймани.

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде при авиаударе США. Приказ об убийстве Сулеймани отдал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что тот готовил атаки на американских военных и дипломатов.

Иран в ответ атаковал военные базы США в Ираке ночью 8 января. В ту же ночь Иран по ошибке сбил пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», приняв его за вражеский объект. В катастрофе погибли 176 человек.