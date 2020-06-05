Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс прокомментировал популярную конспирологическую теорию о том, что он намерен чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19.

«Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо или странно», — цитирует его слова Business Insider.

В беседе с «Би-би-си» он также заявил, что подобные «сплетни и антинаучные высказывания» приводят к разжиганию вражды между людьми. «Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей», — заявил Гейтс.

4 июня фонд Билла и Мелинды Гейтс, крупнейший благотворительный фонд в мире, объявил, что в течение пяти лет направит 1,6 миллиарда долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить беднейшие страны мира жизненно важными вакцинами. Еще 100 миллионов долларов будут выделены на распространение вакцины от коронавируса, когда она будет разработана.

Конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей, чтобы контролировать численность населения планеты, стала популярной во время пандемии COVID-19. По данным опроса Yahoo News, в нее верят 28% американцев. В России об этой теории рассказывал режиссер Никита Михалков в своей программе «БесогонТВ», однако ее сняли с эфира.