«Праздник победы над эпидемией, в котором должен принять участие каждый». В Кремле подготовили рекомендации по агитации за голосование по поправкам

Кремлевские политтехнологи подготовили рекомендации местным властям по информированию населения о голосовании по поправкам в Конституцию. С соответствующей методичкой, полученной от источника в администрации президента, ознакомилось «МБХ медиа».

«Голосование теперь — это не просто грандиозное историческое событие, это символ возвращения к нормальной жизни, перезапуска и нового старта общественной жизни, признак того, что мы все мы всей страной вышли из карантина и движемся дальше. Это праздник победы над эпидемией, в котором должен принять участие каждый», — говорится в методичке.

Авторы методички также предлагают сравнивать «победу над вирусом» с победами прошлого.

Голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля.