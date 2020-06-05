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«Праздник победы над эпидемией, в котором должен принять участие каждый». В Кремле подготовили рекомендации по агитации за голосование по поправкам

Источник: МБХ медиа
Требует подтверждения

Кремлевские политтехнологи подготовили рекомендации местным властям по информированию населения о голосовании по поправкам в Конституцию. С соответствующей методичкой, полученной от источника в администрации президента, ознакомилось «МБХ медиа». 

«Голосование теперь — это не просто грандиозное историческое событие, это символ возвращения к нормальной жизни, перезапуска и нового старта общественной жизни, признак того, что мы все мы всей страной вышли из карантина и движемся дальше. Это праздник победы над эпидемией, в котором должен принять участие каждый», — говорится в методичке.

Авторы методички также предлагают сравнивать «победу над вирусом» с победами прошлого. 

Голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля.

Подробнее о голосовании