КПРФ начала агитацию против принятия поправок к Конституции

Представители партии КПРФ начали призывать голосовать против принятия поправок к Конституции в ходе голосования, намеченного на 1 июля.

Утром 5 июня депутат Госдумы Вера Ганзя опубликовала в соцсетях видео, где объяснила, почему будет голосовать против поправок.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что партия будет использовать соцсети и СМИ, а также проводить пикеты и митинги, чтобы донести свою позицию. Лидер КПРФ в Ярославской области Александр Воробьев сказал, что КПРФ намерена агитировать против поправок. Депутат Госдумы Юрий Афонин уточнил, что рекомендация голосовать против поправок относится к представителям партии, а не ко всем гражданам.

4 июня КПРФ выпустила заявление об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Партия не стала прямо говорить, что выступает против поправок, но отметила, что их нельзя принимать «впопыхах». В КПРФ отметили, что предложенные поправки не меняют Конституцию.

В марте 43 депутата Госдумы от КПРФ воздержались от голосования за принятие закона о поправках к Конституции. Коммунисты также голосовали против поправки об обнулении президентских сроков для Владимира Путина. В Совете Федерации единственным сенатором, проголосовавшим против закона о поправках к Конституции, стал представитель КПРФ Вячеслав Мархаев.

В июне около 300 муниципальных и региональных депутатов из разных регионов России подписали обращение к гражданам, в котором выступили против поправок к Конституции.