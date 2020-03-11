Против закона о поправках в Конституцию проголосовал лишь один сенатор. Это Вячеслав Мархаев

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев стал единственным членом Совета Федерации, который проголосовал против принятия закона о внесении . Это следует из материалов Совета Федерации (.pdf).

Еще трое сенаторов — Людмила Нарусова, Василий Иконников и Валерий Усатюк — воздержались. Кроме того, шестеро человек не участвовали в голосовании. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов.

Ранее 11 марта депутаты Госдумы приняли закон о поправках в Конституцию в третьем чтении. За проголосовали 383 депутата, против — ни одного, воздержались 43 парламентария от КПРФ.

Вячеслав Мархаев — сенатор от Иркутской области, член КПРФ, бывший командир бурятского ОМОНа. Летом 2019 года он поддержал участников акций протеста в Москве, выступавших против недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.