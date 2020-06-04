SpaceX получила разрешение повторно использовать капсулу Dragon для доставки астронавтов к МКС
Источник: Michael Baylor
Надежный источник
NASA разрешило компании SpaceX повторно использовать капсулу корабля Crew Dragon и первую ступень ракеты Falcon 9 для доставки астронавтов на МКС. Соответствующие изменения были внесены в контракт между агентством и SpaceX, сообщает журналист Майкл Бэйлор.
Разрешение на повторное использование будет действовать уже со второго запуска в рамках программы доставки астронавтов кораблями SpaceX.
30 мая SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС на своем корабле Crew Dragon. Это был первый случай в истории, когда такой полет осуществила частная компания.