SpaceX получила разрешение повторно использовать капсулу Dragon для доставки астронавтов к МКС

NASA разрешило компании SpaceX повторно использовать капсулу корабля Crew Dragon и первую ступень ракеты Falcon 9 для доставки астронавтов на МКС. Соответствующие изменения были внесены в контракт между агентством и SpaceX, сообщает журналист Майкл Бэйлор.

Разрешение на повторное использование будет действовать уже со второго запуска в рамках программы доставки астронавтов кораблями SpaceX.

30 мая SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС на своем корабле Crew Dragon. Это был первый случай в истории, когда такой полет осуществила частная компания.