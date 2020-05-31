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Астронавты Crew Dragon на борту МКС. Фотография
18:04, 31 мая 2020
Источник: Meduza
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, прибывшие на МКС на первом пилотируемом корабле Crew Dragon Endeavour компании SpaceX, перешли на борт космической станции. Там их приветствовал нынешний экипаж МКС, состоящий из американца Криса Кэссиди и россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. Crew Dragon
стартовал
к МКС 30 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В воскресенье корабль успешно
пристыковался
к станции в автоматическом режиме. Как долго пробудут астронавты на орбите, пока неизвестно.
NASA
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