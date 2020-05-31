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Астронавты Crew Dragon на борту МКС. Фотография

Источник: Meduza
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, прибывшие на МКС на первом пилотируемом корабле Crew Dragon Endeavour компании SpaceX, перешли на борт космической станции. Там их приветствовал нынешний экипаж МКС, состоящий из американца Криса Кэссиди и россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. Crew Dragon <a href="https://meduza.io/feature/2020/05/30/spacex-vpervye-otpravila-astronavtov-na-mks-glavnoe" target="_blank">стартовал</a> к МКС 30 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В воскресенье корабль успешно <a href="https://meduza.io/news/2020/05/31/crew-dragon-pristykovalsya-k-mks" target="_blank">пристыковался</a> к станции в автоматическом режиме. Как долго пробудут астронавты на орбите, пока неизвестно. 
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, прибывшие на МКС на первом пилотируемом корабле Crew Dragon Endeavour компании SpaceX, перешли на борт космической станции. Там их приветствовал нынешний экипаж МКС, состоящий из американца Криса Кэссиди и россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. Crew Dragon стартовал к МКС 30 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В воскресенье корабль успешно пристыковался к станции в автоматическом режиме. Как долго пробудут астронавты на орбите, пока неизвестно. 
NASA