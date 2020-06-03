Профессор РУДН, которая не может ходить, потребовала миллион рублей из-за двух штрафов за нарушение режима самоизоляции

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая не может ходить, но при этом получила два штрафа за нарушение самоизоляции, хочет взыскать с московского Главконтроля миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исковое заявление.

Иск подан в Пресненский суд Москвы. В нем Карабулатова указывает, что в конце апреля она лечилась от ОРВИ и подписала постановление врача, которое обязывало ее соблюдать режим самоизоляции и установить приложение «Социальный мониторинг». Но модель ее телефона не позволяла этого сделать.

11 мая Карабулатова получила от Главконтроля уведомление о штрафе в 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции. Она пыталась доказать разным ведомствам, что не могла его нарушить, но Главконтроль связался с ней лишь после поста в фейсбуке 18 мая. Карабулатову, по ее словам, стали «в агрессивной форме» расспрашивать, «куда и зачем она обращалась», и пообещали отменить штраф. Но сразу после этого она получила второй.

Глава Главконтроля Евгений Данчиков заявлял, что штрафы будут отменены, но официальное решение об этом Карабулатова, как сказано в иске, получила лишь 28 мая — через две недели «переживаний и усиленной психоэмоциональной нагрузки». Истица требует компенсации, поясняя, что у нее ухудшилось здоровье и пропал сон — в том числе из-за необходимости постоянно «давать пояснения о том, что она невиновата и действительно является инвалидом».

Источник «Коммерсанта» в мэрии Москвы заявил, что там знают об иске Карабулатовой, и обратил внимание, что оба штрафа ей отменили, несмотря на их юридическую обоснованность. Ранее в мэрии Москвы говорили, что первый штраф Карабулатова получила за неустановку приложения «Социальный мониторинг», а второй — за то, что установила приложение не на свой телефон, а на телефон сына, а тот покинул квартиру.

Мобильное приложение «Социальный мониторинг», разработанное департаментом информационных технологий Москвы, было запущено в начале апреля. Оно позволяет отслеживать перемещения людей с коронавирусом и ОРВИ.

За время работы «Социального мониторинга» через него было выписано 54 тысячи штрафов на сумму 216 миллионов рублей. При этом пользователи приложения неоднократно жаловались на необоснованность штрафов.

В конце мая Совет по правам человека при президенте России предложил отменить все штрафы, выписанные через приложение «Социальный мониторинг», но мэрия Москвы отказалась это делать.