В Москве с помощью «Социального мониторинга» выписали 54 тысячи штрафов. Приложение установили 60 тысяч человек

С момента запуска системы «Социальный мониторинг», отслеживающей перемещения больных ковидом и ОРВИ в Москве, с ее помощью было выписано 54 тысячи штрафов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя Главного контрольного управления Евгения Данчикова.

Всего приложение «Социальный мониторинг» поставили 60 тысяч москвичей. Штрафы получили примерно 30% из них — некоторые получили по 2-3 штрафа.

Общая сумма выписанных штрафов составила 216 миллионов рублей.

В Москве больных ковидом, которые нарушают режим домашнего карантина, штрафуют по региональному КоАП на четыре тысячи рублей. Федеральное законодательство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований предусматривает штрафы от 1 до 30 тысяч рублей или уголовное преследование, но о таких случаях в Москве не сообщалось.