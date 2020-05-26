Приложение «Социальный мониторинг», отслеживающее перемещения заразившихся коронавирусной инфекцией и ОРВИ в Москве, дает недопустимое количество сбоев, поэтому выписанные через него штрафы необходимо отменить. Об этом «Коммерсанту» заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

«Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания», — сказал он.

Обновлено. Власти Москвы не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг» и объявлять амнистию по выписанным через него штрафам, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк. По его словам, мэрия выявляет нарушителей, которые нарушают режим не один, а пять и даже десять раз, и их штрафуют совершенно законно.

Мобильное приложение «Социальный мониторинг», разработанное департаментом информационных технологий мэрии Москвы, было запущено в начале апреля. Оно позволяет отслеживать, как соблюдают режим самоизоляции заразившиеся москвичи. В системе мониторинга зарегистрировались 60 тысяч человек. Пользователи неоднократно жаловались на сбои в работе приложения и необоснованные штрафы.

За время работы «Социального мониторинга» через него было выписано 54 тысячи штрафов на сумму 216 миллионов рублей. Штрафы получили примерно 30% пользователей приложения, некоторых штрафовали неоднократно.