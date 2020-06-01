В Москве возобновились пикеты в поддержку Ильи Азара. Полиция начала задержания

Полиция Москвы задержала возле здания городского управления МВД на Петровке участников одиночных пикетов в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Задержаны по меньшей мере девять человек, сообщает «Новая газета».

Среди задержанных, как отмечает «ОВД-Инфо», оказались депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Максим Круглов, координаторы «Открытой России» Татьяна Усманова и Алина Данилина. Спустя время Максима Круглова, а также задержанного журналиста Максима Кондратьева отпустили.

Пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара начались 28 мая после того, как его арестовали на 15 суток. В следующие дни акции продолжились. Полиция задерживала участников пикетов.

Илью Азара отправили под административный арест из-за одиночного пикета, проведенного в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

В отношении Воронцова расследуют несколько уголовных дел, возбужденных по статьям о вымогательстве и порнографии. Сам Воронцов называл уголовное преследование местью за то, что он защищает трудовые права обычных полицейских.