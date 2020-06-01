Мосгорсуд перенес апелляцию на арест журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд на 5 июня перенес рассмотрение апелляции на арест журналиста Ильи Азара, сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

О причинах он не сказал. Апелляцию должны были рассматривать 1 июня, до следующего заседания Азар будет находиться в спецприемнике.

На 15 суток журналиста арестовали 28 мая за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. В тот же день в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Азара, их участников (в основном это были журналисты) задержали. Пикеты продолжились до 1 июня включительно.

В мае на Воронцова завели несколько дел о вымогательстве и порнографии. Сам Воронцов связывает уголовное преследование со своей борьбой за трудовые права обычных полицейских.