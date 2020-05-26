Минздрав: от коронавируса в России умер 101 медик

В России от коронавируса умер 101 медицинский работник, сообщила «Интерфаксу» директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова.

По ее словам, Минздрав ведет регистр умерших медработников. «На этой неделе каждый регион должен заполнить регистр, мы их запросили, чтобы подтвердили. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек. Сверяем эти данные с данным [Фонда социального страхования], который опирается на данные СМИ и „Списка памяти“», — сказала Летникова.

Она добавила, что, по данным Фонда социального страхования на 25 мая, 823 медработника получили страховые выплаты в связи с заражением коронавирусом. Еще более пяти тысяч обращений проходят проверку.

«Список памяти» — перечень российских медработников, умерших от коронавируса. Его начали вести в апреле сами медики. Имена в список вносят люди, знающие о смерти коллег, связанной с коронавирусом. Результаты тестов при этом не проверяются. На данный момент в списке 302 фамилии.

19 мая «Медиазона» сообщила, что от коронавируса в России умерли не меньше 186 медиков. Издание пришло к такому выводу, проверив данные из «Списка памяти», в котором на тот момент было 222 фамилии.

21 мая агентство Associated Press сообщило о смерти более 70 российских медиков от коронавируса. Агентство заявило, что суммировало данные официальных отчетов и сообщений СМИ.

Российские власти раньше не сообщали общую статистику по медикам, которые заразились коронавирусом или умерли от него. Известны лишь цифры по отдельным регионам. Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что статистика смертности медиков в период эпидемии практически не выросла.