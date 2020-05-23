Медики госпиталя для больных COVID-19 в «Крокус Экспо» пожаловались на нехватку лекарств. На больницу выделили уже 1,9 миллиарда рублей

Палата во временном госпитале для больных COVID-19 в «Крокус Экспо» Владимир Гердо / ТАСС / Scanpix / LETA

12 мая в Подмосковье открылся временный госпиталь для больных COVID-19, развернутый в выставочном комплексе «Крокус Экспо» бизнесмена Араза Агаларова. Сейчас здесь находятся около 500 пациентов, в том числе люди из группы риска и тяжелые больные, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. В первые дни работы сотрудники временного госпиталя столкнулись с множеством трудностей: им не хватает лекарств и средств индивидуальной защиты, а со многими не заключены трудовые соглашения, говорится в совместном расследовании издания «Настоящее время» и проекта Scanner Project.

Сотрудники и пациенты госпиталя заявили о нехватке лекарств, аппаратов ИВЛ и КТ

Один из врачей временного госпиталя для больных COVID-19 рассказал на условиях анонимности, что в больнице не хватает таких лекарственных препаратов, как и . Также, по словам источника «Настоящего времени», в больнице недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких, а в реанимации не хватает мест.

Неназванные пациенты, в свою очередь, сообщили, что в госпитале нет аппаратов для компьютерной томографии и препаратов для разжижения крови, а заболевшим дают лекарства от малярии. После первой недели работы в больнице стали заканчиваться средства индивидуальной защиты, рассказал один из медиков. Однако спустя несколько дней городская клиническая больница № 1 в Красногорске, к которой относится временный госпиталь, закупила антикоагулянты, иммуномодулятор «Интерферон» и .

Медработники отметили в разговоре с «Настоящим временем», что отсеки для пациентов открыты сверху. При этом в зале работает вентиляция, что, по мнению собеседников издания, сводит на нет разделение на «красную» и чистую зоны. Один из врачей отметил, что официально в госпитале пока нет пациентов с коронавирусной инфекцией, всем диагностируют внебольничную двустороннюю пневмонию.

Медики пожаловались на неквалифицированный персонал и отсутствие трудовых договоров

Во временном госпитале в «Крокус Экспо» работают врачи и медсестры из ГКБ № 1, а также студенты стоматологического факультета РУДН и медицинского колледжа Красногорска. Помимо этого есть специалисты, прошедшие переподготовку, а в качестве санитаров привлекли студентов непрофильных вузов и колледжей. «Брали студентов с юридических отделений, инженеров, сантехников, продавцов. Я как врач вижу персонал, который, в принципе, не умеет делать ничего — из десяти медсестер одна может в вену попасть», — рассказал врач, работающий в госпитале. По его словам, один раз «самые необразованные санитары» замочили съемные фильтры от защитных масок в растворе хлора, после чего те утратили функцию фильтрования.

Со многими из сотрудников госпиталя, в том числе работающих в красной зоне, до сих пор не заключили трудовые договоры. По словам медиков, на их вопросы о заключении контрактов руководство не отвечает.

Первоначально с врачами собирались заключить договоры, по которым те станут получать по 250 тысяч рублей за 36 часов работы в неделю. Затем им сообщили, что эта сумма положена за двойную ставку. По данным авторов расследования, медсестрам обещали зарплату в 160 тысяч рублей, затем — 90 тысяч рублей. Санитарам предлагали платить по 90 тысяч рублей, сейчас им на словах обещают 65 тысяч. При этом тем, кто недоволен условиями или в чем-либо провинился, главврач приемного отделения Александр Кангун пригрозил уменьшить зарплату во время подписания договора. «Настоящее время» отмечает, что 22 мая первые трудовые соглашения начали подписывать с медсестрами. Какая зарплата указана в договорах, не уточняется.

В городской больнице № 1 Красногорска отказались ответить на вопросы журналистов. В областном министерстве здравоохранения на официальные запросы не ответили.

С владельцем «Крокус Экспо» без конкурса заключили госконтрактов на 1,9 миллиарда рублей на создание госпиталя для больных COVID-19

До открытия госпиталя «Настоящее время» и Scanner Project выяснили, что Красногорская городская клиническая больница № 1 без конкурса заключила с компанией «Крокус Интернэшнл» бизнесмена Араза Агаларова два контракта на общую сумму 1,035 миллиарда рублей. По условиям контрактов, в «Крокус Экспо» разместили 1500 коек для больных COVID-19. Контракты заключили без конкурса на основании постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении в регионе режима повышенной готовности.

Как установили авторы расследования, после открытия госпиталя с компанией Агаларова заключили еще несколько контрактов на 876 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма контрактов составила почти два миллиарда рублей. В рамках новых контрактов в одном из корпусов «Крокус Экспо» развернут еще 1100 коек для больных коронавирусной инфекцией, организуют горячее питание для врачей и пациентов, а также выделят жилье для медиков в гостинице «Экспо Отель».

Первые контракты с компанией Агаларова заключили после того, как бизнесмен 21 апреля заявил РБК о финансовых трудностях своего холдинга Crocus Group. По его словам, на зарплаты 15 тысяч сотрудников Crocus Group ежемесячно нужно почти миллиард рублей. Агаларов отмечал, что у компании нет денег на зарплаты в апреле.

Пересказал Александр Бакланов