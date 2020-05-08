Бизнесмен Араз Агаларов без конкурса получил миллиардный госконтракт на госпиталь для больных COVID-19 в Подмосковье

Компания «Крокус Интернэшнл» бизнесмена Араза Агаларова без конкурса получила два госконтракта на размещение 1500 коек для больных COVID-19 в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в Подмосковье. Об этом сообщают «Настоящее время» и расследовательский проект Scanner Project.

Оба контракта заключены с Красногорской городской клинической больницей № 1. Их общая сумма составляет 1,035 миллиарда рублей. Таким образом, одно больничное место в «Крокус Экспо» обошлось больнице в 690 тысяч рублей. Аренда помещения выставочного центра под госпиталь оплачена до конца июня 2020 года. Сам контракт действует до декабря 2020 года.

Основанием для сделки стало постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении в регионе режима повышенной готовности. Это позволило заключить контракты на переоборудование помещений «Крокус Экспо» без тендера и общественных слушаний.

Как отмечают «Настоящее время» и Scanner Project, контракты были заключены вскоре после того, как Араз Агаларов 21 апреля пожаловался РБК на финансовые трудности своего холдинга Crocus Group. Он заявил, что холдинг ежемесячно тратит на зарплаты (в Crocus Group работают 15 тысяч человек) почти миллиард рублей. По словам Агаларова, ресурсы группы позволят выплатить зарплаты за март, но денег на апрель уже не будет.

27 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроют дополнительные госпитали для пациентов с коронавирусом в парке «Патриот» и концертном зале «Крокус Сити Холл». Позднее первый вице-президент Crocus Group и сын Араза Агаларова Эмин Агаларов уточнил, что госпиталь развернут не в «Крокус Сити Холл», а в «Крокус Экспо».

Временный стационар на территории «Крокус Экспо» представляет собой ряды коробов-«палат» из мобильных перегородок. Также есть короба для санузлов и для подключения медицинского оборудования. По сути, это не больница, а большой обсерватор, объяснил «Настоящему времени» первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко.