В Подмосковье от коронавирусной инфекции умерли 16 врачей. Заболели почти две тысячи медиков

В Подмосковье с коронавирусной инфекцией работают 22,5 тысячи медиков — почти две тысячи из них заболели COVID-19. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Есть, к сожалению, погибшие. Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии», — рассказала она.

Московская область находится на втором месте после Москвы по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции в России. Согласно официальной статистике на 17 мая, в регионе зарегистрированы более 27 тысяч случаев заражения COVID-19. В общей сложности от инфекции умерли 268 человек.

По словам Стригунковой, сейчас на стационарном лечении находятся 9,5 тысячи пациентов, еще 18,5 тысячи человек лечатся дома, при этом только у 36% из них есть какие-либо симптомы коронавируса.