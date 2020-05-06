Путин утвердил страховые выплаты для медиков, заболевших COVID-19. В случае смерти выплата составит 2,7 миллиона рублей

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил дополнительные страховые гарантии медикам, работающим с пациентами, у которых диагностировали или подозревают коронавирусную инфекцию. Текст указа опубликован на портале правовой информации.

Единовременную страховую выплату смогут получить врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, которые заболеют COVID-19 во время работы.

В случае смерти медика от COVID-19 родственники умершего получат два миллиона 752 тысячи рублей. Если здоровью медика был причинен вред, он временно стал нетрудоспособен, но это не привело к инвалидности, ему выплатят 68,8 тысячи рублей.

Если медицинский работник утратил трудоспособность и ему назначили инвалидность, то размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности. Медикам с инвалидностью I группы заплатят два миллиона 64 тысячи рублей, II группы — один миллион 376 тысяч рублей, III группы — 688 тысяч рублей.

Страховые выплаты будет осуществлять Фонд социального страхования РФ.

В конце апреля в России появился сайт со «Списком памяти», в котором перечислены имена медиков, умерших во время пандемии коронавируса. В списке упомянуты более 100 человек.

По оценке «Новой газеты», только в Москве коронавирусной инфекцией заболели около двух тысяч медицинских работников.